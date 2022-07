Murió la actriz Nichelle Nichols, que interpretó a Nyota Uhura de Star Trek

La actriz afroamericana Nichelle Nichols, conocida por haber encarnado a Nyota Uhura en la célebre serie de ciencia-ficción “Star Trek”, murió el sábado por la noche a los 89 años, anunció este domingo su hijo en Facebook.

El mensaje estaba acompañado de una foto de la estrella que Nichols tiene en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, y sobre la que se veía un ramo de rosas.

La interpretación de Nichols del papel de Uhura contribuyó a romper las barreras raciales de la televisión al mostrar a una mujer afroameriana en una posición de autoridad.

We celebrate the life of Nichelle Nichols, Star Trek actor, trailblazer, and role model, who symbolized to so many what was possible. She partnered with us to recruit some of the first women and minority astronauts, and inspired generations to reach for the stars. pic.twitter.com/pmQaKDb5zw

— NASA (@NASA) July 31, 2022