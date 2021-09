Murió por covid Alan Steel, magnate antivacunas de Reino Unido

El magnate británico Alan Steel, famoso por estar en contra de las vacunas contra el coronavirus, murió por Covid el pasado 15 de septiembre.

Tras presentar un cuadro crítico de Covid-19 durante un mes, el pasado miércoles el magnate de finanzas personales Alan Steel requirió ventilación mecánica; horas después murió.

Steel, de 74 años, estaba casado y tenía dos hijos. Sus dudas sobre el programa de vacunación en Reino Unido lo llevó a cuestionar a Carrie Jonhson, esposa del primer ministro británico Boris Johnson, por fomentar la vacunación en mujeres embarazadas.

Además solía retuitear opiniones antivacunas, y pocos días antes de contagiarse volvió a publicar información errónea sobre la enfermedad.

“Quizá se preguntarán por que he estado tan callado. Durante la mayor parte de las últimas dos semanas he estado peleando una batalla contra el covid-19. He estado con oxígeno en el hospital desde entonces. Paso a cuidados intensivos hoy. Esta es una enfermedad desagradable. Crucemos los dedos para que salga adelante”.