MUSK SUBE VIDEO DE DONALD TRUMP EN FIESTA DE JEFFREY EPSTEIN CAMBIA LAS COSAS PARA EUUU.

En una entrevista de 2002 con la revista New York, Trump describió a Epstein como “un tipo fantástico” y comentó que “le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas están en el lado más joven”. Sin embargo, en 2019, Trump afirmó que no era fan de Epstein y que no había hablado con él en aproximadamente 15 años.

You may also like