Muy pronto podrás hacer transferencias de criptomonedas por WhatsApp

Meta, la empresa dueña de WhatsApp, introdujo el envío y la recepción de criptodivisas en los chats de esta aplicación como parte de una prueba piloto que utiliza Novi, la nueva billetera digital de Mark Zuckerberg.

Te recomendamos: ¿Las capturas de pantalla de WhatsApp pueden ser usadas para demandar a alguien?

Novi es el servicio de billetera digital que Meta lanzó hace varias semanas en Estados Unidos y Guatemala, con soporte para los idiomas inglés y español. Ahora, la compañía lo pone al centro de otra prueba para realizar transferencias por WhatsApp.

Este programa piloto, activado por ahora para un selector grupo de usuarios en Estados Unidos, permite enviar y recibir pagos en criptomoneda a través de un chat de la aplicación de mensajería. Los pagos se hacen con Pax Dollars, una criptodivisa estable (o stablecoin, dicho en inglés) vinculada al dólar.

Stephane Kasriel, vicepresidente encargado de Novi, y Will Cathcart, el jefe de WhatsApp, explicaron que las transferencia se efectúan de manera sencilla e instantánea. El proceso, aseguran, es seguro y no cobra ninguna tasa. Tampoco afecta a la configuración de privacidad de WhatsApp.

“Tomamos la decisión de probar este nuevo punto de entrada en un país para empezar y buscaremos extenderlo una vez que hayamos escuchado de las personas lo que piensan de esta nueva experiencia”, indicó el señor Kasriel en Twitter.

We’re still very early in the Novi pilot journey, so we made the decision to test this new entry point in one country to start and will look to extend it once we’ve heard from people what they think of this new experience.

— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021