NASA cancela lanzamiento de la misión Artemis I a la Luna

La NASA canceló el lanzamiento de la misión Artemis I a la Luna, que estaba programado para hoy, 29 de agosto de 2022, en Cabo Cañaveral, Florida.

La misión Artemis I que estaba previsto iniciaría este lunes su viaje con destino a la Luna desde Cabo Cañaveral, en Florida, y que no obstante fallos técnicos obligaron a una cancelación hasta nuevo aviso.

El despegue programado a las 07:30 horas, tiempo de México, fue cancelado en el Centro Espacial Kennedy, por fallas técnicas.

El cohete SLS y la nave Orión “permanecen en una configuración segura y estable”, señaló la NASA en el blog de la misión en donde confirmó la cancelación del lanzamiento, sin anunciar por el momento una nueva fecha.

La agencia estadounidense agregó que los controladores de lanzamiento continuarán evaluando los fallos en uno de los cuatro motores RS-25 ubicados en la parte inferior del cohete SLS (siglas en inglés de Sistema de Lanzamiento Espacial), que ha sido la causa de la suspensión.

Safety is always first. Following today’s #Artemis I launch attempt, @NASAArtemis teams are working through an issue with engine number 3, and expect to give a news briefing later today. Stay tuned for broadcast details. https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/BxpIOGyId9

— NASA (@NASA) August 29, 2022