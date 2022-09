NASA prevé lanzar Artemis I a la Luna en octubre, aunque aún no fija fecha

Nelson subrayó en la rueda de prensa que la misión no se va a iniciar “hasta que no esté todo bien” y que está descartado hacerlo en este periodo de lanzamiento, cuya última fecha es este martes.

La NASA anunció que el inicio de la misión lunar no tripulada Artemis, que tuvo que suspenderse este sábado 3 de septiembre de 2022 debido a un problema técnico, no tendrá lugar este lunes o martes sino más adelante en una fecha que se determinará a comienzos de la próxima semana.