NASA y SpaceX ultiman detalles para lanzar la tercera misión comercial al espacio

La agencia espacial estadounidense, NASA, y la compañía SpaceX terminan los detalles para la tercera misión comercial tripulada que lanzarán desde Cabo Cañaveral (Florida) el próximo 30 de octubre de 2021, y llevará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de una cápsula Dragon nueva.

Los astronautas de la llamada SpaceX Crew-3 son el comandante Raja Chari, el piloto Tom Marshburn, la especialista en misiones Kayla Barron, de la NASA, y el científico alemán Matthias Maurer, de la Agencia Espacial Europea (ESA), que relevarán a sus compañeros de la misión anterior.

Marshburn, de 61 años y astronauta desde 2004, dijo durante una rueda de prensa este jueves, 7 de octubre de 2021, que va a ser una misión “crítica” porque es la primera vez que sus tres compañeros viajarán al espacio.

🧑‍🚀 TUNE IN: Meet the astronauts of #Crew3 ahead of their Oct. 30 launch to the @Space_Station! Learn about the mission and hear from the crew. Submit your questions using #AskNASA: https://t.co/BCzyfvf81n

— NASA (@NASA) October 7, 2021