Niña de 6 años entra al hospital por caída y la regresan sin vida a su madre

Una niña fue ingresada a un hospital de Córdoba, Argentina, por un dolor en la pierna tras una caída. Horas después fue entregada sin vida a su madre.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la menor, su hija presentó un fuerte dolor luego de tener un accidente cuando andaba en patines.

Pese a que la herida visible era un simple raspón, la niña habría fallecido por una mala praxis que su madre denunció a las autoridades y medios de comunicación internacionales.

Los médicos informaron, que luego de atender a la menor, su situación se complicó y por ello murió dentro de las instalaciones de nosocomio.

Más tarde se notificó a sus familiares que Danae Olguín, la niña, había dado positivo a una prueba de Covid-19 por lo que su estado de salud habría estado deteriorado cuando fue llevada al hospital.

Por su parte Karen Baldobino, madre de Danae, dijo que en otra clínica le explicaron que su hija posiblemente estuvo expuesta a una infección causada por un virus intrahospitalario que le provocó daños graves en sus órganos.

“Mi nena entró por un raspón y me la devolvieron en una bolsa” mencionó la mujer a medios como TN.

“Desde el principio debieron darle antibióticos para cortarle la infección. Solo le daban calmantes. Le inyectaban morfina y punto. A mí nadie me llamó para avisarme”, añadió.

La madre también señaló que la causa de la muerte de su hija fue por coronavirus, sin embargo alegó que el padecimiento de la menor pudo haberse tratado con antibióticos y a tiempo oportuno.

Después de que el caso se dio a conocer, Karen abrió un expediente judicial para investigar a los médicos involucrados por una mala praxis, y señaló que la abuela de la menor también recibió malos tratos por el personal del hospital.

“A mi mamá la maltrataban por reclamar atención para su nieta. Yo llamaba y no me daban respuesta: me decían que si había algo importante me lo iban a comunicar”, señaló.

Más tarde, el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial afirmó que Danae fue víctima de un shock séptico que le provocó un paro cardiaco.