Niño de 10 años deja de caminar por posible secuela de covid largo

“Es muy difícil cuando tu hijo no está bien”, dijo la señora Parish a un medio local . “Ha sido como bajar por un agujero negro a gran velocidad y no puedes controlarlo”.

Un niño de 10 años en Reino Unido ya no puede caminar y sus médicos no pueden explicar el porqué. Sus padres, en cambio, creen que su hijo desarrolló una rara enfermedad como secuela del covid largo .