En el Bicentenario de la Independencia en la Mar, reafirmamos nuestro compromiso de defender siempre la soberanía, la libertad y la justicia de nuestra Nación.

La historia nos enseña que, cuando el amor por la patria se une con la razón, cualquier intento de odio o injerencismo pierde fuerza.

México se honra y se defiende. ⚓️



