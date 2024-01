NO HABÍA DEMOCRACIA LE REVIRA LÓPEZ OBRADOR A ERNESTO ZEDILLO.

Ernesto Zedillo. López Obrador.

Ernesto Zedillo y llama a su gobierno de López Obrador que es un gobierno oligarca, nunca democrático. Recordemos que les brindo apoyo a los banqueros y empresarios, de diversas formas incluso con el FOBAPROA.

Le contesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuando él estuvo de Presidente, yo sostengo que no había democracia y lo sostengo que no había democracia, hay que recordar que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo.

Él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba. Eso según la definición aristotélica, si somos rigorosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía con fachada de democracia, si fue un gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Les pregunto a todos y todas quién piensa y actúa así, será un oligarca, pero no un demócrata no.

Que opinan.