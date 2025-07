No habrá impunidad en caso de maestra asesinada en Álamo Veracruz.

No habrá impunidad en caso de maestra de Veracruz afirmó la presidenta de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal no permitirá la impunidad en el caso de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada que trabajaba como taxista y fue asesinada en Veracruz, presuntamente tras negarse a pagar la extorsión (‘derecho de piso’). ¿Qué ocurrió?

El 18 de julio de 2025, Irma fue víctima de un secuestro frente al mercado municipal en Álamo Temapache, Veracruz. Un video mostró cómo, obligada a arrodillarse y rodeada por hombres armados, leyó un mensaje dirigido a otros taxistas: ‘Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser… o van a terminar como yo’. Su cuerpo fue localizado sin vida el 24 de julio en un rancho a más de 40 km del lugar del secuestro. Desde el momento en que se denunció su desaparición, el gobierno federal, a través del Gabinete de Seguridad, colabora estrechamente con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y con la gobernadora Rocío Nahle para investigar los hechos y dar con los responsables. Sheinbaum refrendó que esta coordinación se da en el contexto de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual se planea seguir fortaleciendo e implementando operativos para proteger al gremio taxista y otros sectores afectados por estos delitos. ‘No habrá impunidad’. Tanto la presidenta como la Fiscal General de Veracruz,

Verónica Hernández Giadáns, ha afirmado repetidamente que en este caso ‘no habrá impunidad’ y que se actuará con todo el rigor de la ley.

La investigación continúa con peritajes forenses, búsqueda de líneas y pruebas, aunque hasta el momento no se han reportado capturas confirmadas. Conclusión Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue asesinada tras resistirse a la extorsión en Veracruz.

El gobierno federal liderado por Claudia Sheinbaum Pardo trabaja en conjunto con autoridades estatales para esclarecer el caso y castigar a los responsables. Se ha reafirmado de forma clara que este caso no quedará impune, respaldado por investigaciones activas y operativos coordinados.

