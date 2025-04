NO HABRÁ RELACIONES CON ECUADOR: PRESIDENTA.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo le dice no a Noboa.

Así lo declaró categóricamente que México no reanudará relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa Azin siga siendo el presidente ilegítimo.

La Presidenta Sheinbaum señaló que hubo un fraude electoral similar al de 2006 en México. Mientras tanto, la postura diplomática de México continuará igual y no se reanudarán las relaciones comerciales mientras Noboa esté al frente de Ecuador. México no olvida la invasión a su consulado y reprueba la reelección fraudulenta de Noboa.

Que opinan esta bien su decisión de la presidenta.

Www.elcambiodemexico.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...