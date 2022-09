No hay indicios de participación de Osorio Chong en caso Ayotzinapa: Encinas

“Siempre hemos tenido mucha confianza en las madres y padres de familia, en la legitimidad de sus demandas, por supuesto siempre hay el riesgo de infiltración, se estima participarán 53 organizaciones de distintos orígenes, no solamente de distintas escuelas normales del país, que están en su derecho, estaremos atentos a que no se pretenda desvirtuar con una provocación la legitimidad de la movilización de los padres y madres de familia, queremos hacer el llamado a los padres de familia, a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de que tengan confianza de que esta investigación continuará e irá a fondo abriendo todo el espectro de información que estamos aun desarrollando y sistematizando y que se les hará llegar en su oportunidad con toda transparencia”, destacó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

“No hemos sido notificados nosotros, esa notificación le corresponde a la Fiscalía en el caso de la solicitud de amparo, la Fiscalía no solamente presentará en su oportunidad la queja, la apelación a esa resolución; tenemos la información, de que fortalecerá, como lo ha venido haciendo en las últimas semanas, toda la información, y el acreditamiento de pruebas para que eso no suceda, y esperemos que el proceso judicial continúe su camino”, indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.