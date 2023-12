‘No le Sirven al Pueblo’; AMLO Va por Iniciativa para Desaparecer Organismos de Transparencia

Sí hace falta hacer todo este ajuste y sí voy a dejar la iniciativa, si (los legisladores) no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice. (La envío) antes de irme.

Además, ejemplificó que “cada vez que se quiere defender a Pemex o a CFE sale el instituto de la competencia (Cofece) a defender a particulares. Si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos. Eso es la oligarquía, no la democracia”.

Todavía no terminamos de hacer todos los ajuste que requiere la administración pública, que es otra iniciativa de ley que quiero enviar: Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público: Que el de transparencia, que el instituto de comunicaciones, que el instituto de la competencia, que no sé cuánto.