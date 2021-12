“No soy la señorita del Vips”: Maestra se enoja con alumno por decirle ‘miss’ y se hace viral

Sin embargo, ese no es el único video con el que la docente ha causado polémica, pues en la misma cuenta mencionada se publicó otro video en el que una alumna también se disculpa por no referirse a ella como “doctora”, argumentando que su maestra de inglés les exigía que le dijeran “miss” y eso le causaba confusión.

Sin embargo, la respuesta de la docente no terminó ahí, pues en un tono más enérgico aseguró que referirse a ella como “miss” se le hace una falta de respeto. “¿A sus profesores les dicen ‘mister’? Solo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita” , dijo la maestra.

“Yo no soy la señorita del Vips, no soy la señorita que está a cargo de nada” , dijo la maestra a lo que el alumno respondió que lo comprendía.