‘Nomadland’ gana cuatro máscaras doradas en los premios BAFTA

Completaron estos galardones “Judas and the Black Messiah”, con mejor actor de reparto; “My Octopus Teacher”, con mejor documental;, “The Present”, con mejor corto británico, y el Bafta a la mayor contribución al cine británico, que recayó en Noel Clarke.

Con un premio quedaron “Tenet”, a mejores efectos especiales; “Another Round”, mejor película de habla no inglesa; “Minari”, mejor actriz de reparto; “Mank”, mejor diseño de producción, y “His House”, mejor director, guionista o productor británico novel.