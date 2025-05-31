COMO OLVIDAR ESTA IMAGEN DONDE NORMA PIÑA DECIDE QUEDARSE SENTADA EN UN EVENTO POR DEMOSTRAR EL PODER ANTE EL EX PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, ESTO DETONÓ PARA QUE HOY ESTEMOS CERCA DE CAMBIAR ESTA GENTE INCAPAZ QUE SOLO BUSCAN EL PODER Y LOS BENEFICIOS QUE RECIBEN EN EL PODER JUDICIAL.
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PIENSA BIEN QUE ES TIEMPO DE CAMBIAR LA OSCURIDAD POR LA LUZ EN ESTE PAÍS.
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Norma Piña sentada ante el presidente en un evento importante, ahí nace el plan C.
COMO OLVIDAR ESTA IMAGEN DONDE NORMA PIÑA DECIDE QUEDARSE SENTADA EN UN EVENTO POR DEMOSTRAR EL PODER ANTE EL EX PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, ESTO DETONÓ PARA QUE HOY ESTEMOS CERCA DE CAMBIAR ESTA GENTE INCAPAZ QUE SOLO BUSCAN EL PODER Y LOS BENEFICIOS QUE RECIBEN EN EL PODER JUDICIAL.
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