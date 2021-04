Notre Dame: ¿Qué ha sucedido con Nuestra Señora de París tras el incendio?

No obstante a que los trabajos llevan un buen ritmo, los expertos estiman que el templo no estará listo en, por lo menos, una década. Lo que supone una serie de inversiones constantes en material, tiempo y capital. La tala de robles de 200 años para la aguja y el crucero inició en abril de 2021 con un costo de 18 euros por pieza. De estas, las cuales se obtendrán mil troncos que se dejarán secar entre 12 y 18 meses antes de integrarse a la catedral también surgió la crítica por un denominado ecocidio, denunciado así por grupos ambientalistas.

A dos años de aquel episodio tan triste para la era moderna, vale la pena hacer un recorrido de la historia de la epítome del periodo gótico , así como repasar brevemente su importancia, las atribuciones que a través de los siglos se le colocaron a la edificación y, ¿por qué no?, las partes rescatables que dejó el fuego no solo a modo de milagro , sino también para la ciencia que, gracias a este suceso, investiga y conoce más a fondo el origen de Nuestra Señora y el entorno en el que, desde 1163 cuando comenzó su construcción, es acompañada.