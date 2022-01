Novak Djokovic agradece muestras de apoyo tras negársele el acceso a Australia

Novak Djokovic agradeció en un mensaje en internet los apoyos que “alrededor del mundo” ha ido recibiendo en las últimas horas tras quedar en un centro de retención en Melbourne, a la espera de saber si puede entrar en Australia o debe regresar a casa.

Ese apoyo, “puedo sentirlo y es enormemente apreciado”, escribe también en inglés.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022