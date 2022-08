Novak Djokovic no irá al Abierto de Estados Unidos por no estar vacunado contra COVID-19

Novak Djokovic anunció, poco antes del sorteo del cuadro, que no podrá participar en el Abierto de Estados Unidos que arranca el lunes, porque no puede ir al país debido a no estar vacunado contra el COVID-19.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022