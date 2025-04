Nunca supe en que andaba GARCÍA LUNA:Felipe Calderón.

¿Crees que Felipe Calderón nunca supo nada sobre las actividades y negocios de García Luna? Cada día, ellos mismos caen en sus propias trampas, ya que el dinero para este tipo de ex políticos es imposible de ocultar por mucho tiempo. Les mueve el deseo de tener todos los lujos, por lo que no es de extrañar que de pronto aparezca un avión privado… Recordemos que este su yate tiene todos los lujos. ¿Qué opinas, tendrá más secretos guardados el ex presidente Calderón? www.elcambiodemexico.com

