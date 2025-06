OEA NO DEBERÍA INTERVENIR EN ASUNTOS QUE COMPETEN SOLO A MÉXICO: SHEINBAUM.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la postura de la #OEA sobre la elección judicial, excede sus estatutos: No estamos de acuerdo y entra a asuntos políticos que solo tienen que ver con las y los mexicanos. La OEA no deberia orientar o hablar contra la reforma judicial en América. Www.elcambiodemexico.com

