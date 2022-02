OMS: ‘La pandemia de covid-19 no ha acabado y tampoco sus secuelas económicas’

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este jueves que “la pandemia no ha acabado y tampoco sus secuelas económicas”, y urgió a una mayor contribución por parte de las principales economías a nivel mundial.

Tedros intervino por videoconferencia en un panel organizado al margen de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 que tiene lugar entre hoy y mañana en Yakarta, Indonesia.

El director de la OMS celebró que la reunión de Finanzas del G20 incluyera una discusión sobre la crisis sanitaria, pues la pandemia, dijo, “requiere del compromiso de todos los sectores, especialmente el financiero”.

Pleased to join @g20org Finance Ministers’ discussion on strengthening the 🌍 health security architecture. #COVID19 triggered the deepest recession since WWII, highlighting the urgent need for investments in pandemic preparedness, prevention & response.https://t.co/bZew1BNbHP pic.twitter.com/qoLdgzpWLg

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 17, 2022