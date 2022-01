OMS: ‘Seguiremos conviviendo con la COVID-19 en el futuro próximo’

Sin embargo, matizó, “aprender a vivir con la COVID no significa darle total libertad, no puede suponer que aceptemos las 50,000 muertes semanales actuales para una enfermedad que es predecible y tratable”.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, previó que la COVID-19 no desaparecerá a corto plazo y el mundo seguirá conviviendo con ella, pero aseguró que “aprender a convivir con esta enfermedad no significa darle total libertad”.