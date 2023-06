“Nuestra fórmula está funcionando. Lleva tiempo, pero es lo más correcto: atender las causas, entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no es con medidas coercitivas como se resuelve el problema, que hay que atender el mal haciendo el bien, que la paz es fruto de la justicia”, remarcó.

“Nuestra lucha con la delincuencia organizada en lo esencial está en que no se lleven a los jóvenes, que no los enganchen, en quitarles a los jóvenes con oportunidades de estudio y trabajo”, indicó. Destacó que en el país se crearon cien planteles de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, entre los que se imparten las licenciaturas de Medicina integral y Salud comunitaria, así como de Enfermería y Obstetricia, las cuales formarán más personal de salud para revertir el déficit. A la fecha hay 30 mil estudiantes de estas carreras.