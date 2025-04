OPOSITORES BUSCARAN MÁS FORMAS DE ATACAR NUESTRO TRABAJO: PRESIDENTA

NO CONTABAN CON QUE DONALD TRUMP NO IMPONDRÁ ARANCELES EXTRAORDINARIOS, SU MOLESTIA SE REFLEJARÁ ESTOS DÍAS EN SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ALIADOS A ELLOS Y ELLAS, SABEMOS QUE BUSCARÁN OTRA FORMA, DE DESESTIMAR NUESTRA LABOR, NO ACEPTAN QUE EL PAÍS ESTÁ EN BUENAS MANOS.

