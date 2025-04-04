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OPOSITORES BUSCARAN MÁS FORMAS DE ATACAR NUESTRO TRABAJO: PRESIDENTA

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SIGUEN MUY MOLESTOS, LES PEGO DURO, OPOSITORES BUSCAN VER MAL ESTE GOBIERNO Y ES TODO LO CONTRARIO, VAMOS MUY BIEN COMENTÓ LA PRESIDENTA DEL PAÍS.
SEGURAMENTE SEGUIRÁN BUSCANDO COMO ATACARNOS, QUIEREN REGRESAR POR SUS FUEROS, LO IMPORTANTE ES QUE EL PUEBLO YA NO LOS QUIERE.

NO CONTABAN CON QUE DONALD TRUMP NO IMPONDRÁ ARANCELES EXTRAORDINARIOS, SU MOLESTIA SE REFLEJARÁ ESTOS DÍAS EN SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ALIADOS A ELLOS Y ELLAS, SABEMOS QUE BUSCARÁN OTRA FORMA, DE DESESTIMAR NUESTRA LABOR,
NO ACEPTAN QUE EL PAÍS ESTÁ EN BUENAS MANOS.


QUE OPINAS.


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