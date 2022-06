Opositores reprochan a Morena en Comisión Permanente mitin en Toluca

El mitin de Morena, en Toluca, el pasado fin de semana, fue motivo de reclamo en la sesión de la Comisión Permanente.

Los opositores calificaron como ilegal el evento masivo al que asistieron funcionarios, legisladores, gobernadores y dirigentes morenistas.

Lo hicieron a pesar de que en el orden del día para la sesión no se había aprobado incluir temas de agenda política y ahí vino el primer reclamo.

La panista Kenia López acusó al presidente en funciones de la Comisión Permanente, Sergio Gutiérrez Luna, de haber operado para impedir el debate y lo señaló como uno de los que violaron la ley con su presencia en el acto masivo de su partido.

“Porque usted, el secretario de Gobernación, el Canciller, la jefa de Gobierno y un montón de corcholatas violaron la ley y para eso estamos aquí, para debatir, efectivamente, no puede usted de manera autoritaria venir a decir que no va a haber oportunidad de debatir en términos de lo que a la gente sí le importa. Es claro lo que pasó. Aquí está, señor presidente, su imagen… violando la ley, violando la Constitución… no puede ser que vayan las corcholatas al estado de México violen la ley y la Constitución y aquí en la Comisión Permanente no se pueda debatir”, dijo Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores del PAN.