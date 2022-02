‘Orgulloso de representar al pueblo y ayudar a los olvidados’, dice AMLO en video mensaje

“Y se puede porque ha avanzado mucho la ciencia. Los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón, hacer cardio, es decir, caminar, pero no sólo en lo plano, sino subir y bajar montañas, que es lo que estoy haciendo aquí en el Colegio Militar de Tlalpan, en la Ciudad de México. Puedo caer, pero me voy a levantar. Y hay que seguir caminando para cumplir con la misión que uno tiene encomendada por el pueblo de México”, indicó López Obrador.

You may also like