Otorgan Premio Nobel de Medicina a David Julius y Ardem Patapoutian por descubrimientos de los receptores de la temperatura y el tacto

El Premio Nobel de Medicina 2021 es para a David Julius y Ardem Patapoutian por sus descubrimientos sobre los receptores de la temperatura y el tacto, informó la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

El Nobel de Medicina es el primero de la ronda de estos prestigiosos premios, a los que seguirán los anuncios en días sucesivos de los de Física, Química, Literatura, de la Paz y finalmente el de Economía, el próximo lunes.

Patapoutian utilizó células sensibles a la presión para descubrir una novedosa clase de sensores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos.

Los descubrimientos de ambos “nos han permitido entender cómo el calor, el frío, la fuerza mecánica puede iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo a nuestro alrededor”, según el Instituto Karolinska.

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

