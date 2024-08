El presidente de este partido político se podría mantener al frente después de una serie de cambios en sus estatutos, su periodo debió terminar el año pasado, decide realizar una serie de modificaciones con esto extender su periodo para continuar con el poder en el PRI, con esto realizado en meses pasados así logro permanecer en la dirigencia nacional por cuatro años, en caso que no busque nuevamente la reelección. Aunque morenistas dicen estar felices por esto, así no tendrán opositores reales.

