Otros tres académicos implicados en caso Conacyt acuden a la FGR

“Nos permitieron el acceso a la carpeta y nos entregaron un dispositivo usb que no pudimos corroborar de momento, llevaremos a cabo la revisión del documento y entonces ya estaremos en posibilidad de saber cuál es la respuesta concreta que iremos a dar, haremos lo que nos corresponde para acreditar que no existe responsabilidad”, indicó José Zapata, abogado.

You may also like