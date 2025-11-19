Pablo Bustamante por Morena a contender por Cancún.

Pablo Bustamante: el nombre que ya suena en los pasillos de Cancún

Columna #Prediccionpolítica

En Quintana Roo, donde los movimientos suelen cocinarse en silencio y servirse de golpe, ya empezó a circular un nombre con insistencia: Pablo Bustamante. No es casualidad ni rumor sin sustento. Al contrario, es la señal de que la alianza Morena, PVEM comienza a ordenar sus fichas para asegurar la continuidad en Cancún, el municipio más codiciado política y económicamente de todo el estado.

Una figura muy cercana a Morena dejó entrever lo que muchos ya sospechaban: que Bustamante sería el perfil elegido para encabezar la candidatura. Y si alguien dentro del partido guinda se atreve a decirlo, es porque las negociaciones ya no están en fase exploratoria. Están en la zona donde solo hablan quienes realmente saben.

Bustamante no es un improvisado. Ha trabajado desde Bienestar estatal construyendo relaciones, operando programas y, sobre todo, acumulando capital político en una tierra donde cada punto de aprobación vale oro. Su juventud, lejos de ser un obstáculo, ha sido vendida con habilidad como el relevo fresco que la 4T quiere proyectar en el Caribe mexicano.

Pero no hay que engañarse: Cancún es una plaza que no se entrega sin cálculo. Quien la gobierne administra no solo un municipio, sino un tablero de intereses turísticos y empresariales que inciden en la política nacional. Por eso, si el Verde empuja a Bustamante y Morena da el visto bueno, es porque ambos ven en él a alguien que garantiza estabilidad y resultados…

o, por lo menos, gobernabilidad sin sobresaltos.

Y mientras la dirigencia nacional se toma su tiempo para hacer el anuncio formal, en los círculos políticos del estado ya actúan como si la decisión estuviera tomada. La elección no será sencilla, pero la señal es clara: la alianza ya tiene a su carta fuerte, y Cancún tendrá que acostumbrarse a escuchar—cada vez más seguidoel nombre de Pablo Bustamante.

La columna. Por Antar Moisés N.

Prediccionpolítica #lacolumna #elcambiodemexico #noticias