Países no invitados a Cumbre de las Américas tienen reunión alternativa en La Habana

Durante una visita a La Habana, el 8 de mayo, López Obrador, ofreció insistir a su homólogo estadounidense que no excluyera a ninguna nación. Que “cada país decida libremente si asiste o no a dicho encuentro”, dijo entonces en un discurso en la isla.

En su intervención, Maduro fustigó al gobierno de Joe Biden por la “errática convocatoria” a la cumbre de Los ngeles y agradeció la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que no irá a Los ngeles si no se incluye a todas las naciones de la región.

Washington ya dijo que no invitará a Maduro por no reconocerlo como el legítimo gobernante de Venezuela y que tampoco invitará al presidente de Nicaragua Daniel Ortega.