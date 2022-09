PAN y PRD piden al PRI, de nuevo, retirar propuesta sobre el Ejército

El PRD Y PRI aseguran que la prórroga que plantean, no solamente extiende la actuación inconstitucional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, también valida y amplía por 4 años más, la equivocada y fallida estrategia de seguridad que el gobierno ha trazado y esto potencia por más del doble, dado que serían 4 años más, los desastrosos resultados que hoy se tienen y no hay duda que se pueden anticipar las terribles cifras de homicidios violentos y desapariciones.

Indicó que hace tres años y medio se constituyó la Guardia Nacional que sería civil, pero “en los hechos, esto no ha sido una realidad, ya que desde su creación y hasta la fecha ha estado bajo mandos militares y la integran en un 80% personal proveniente de las fuerzas armadas”, por lo que no sólo se ampliaría hasta 2024 el plazo, sino que se ve más lejos la posibilidad de consolidarse como una verdadera policía civil.