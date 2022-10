Pedro Castillo niega que vaya abandonar el país tras denuncia de Fiscalía de Perú por corrupción

“Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, lo están haciendo en el entorno ministerial porque sabemos que no hay ningún fundamento real”, dijo en una rueda de prensa con corresponsales internacionales al ser preguntado directamente acerca de si pensaba pedir asilo a otro país.

You may also like