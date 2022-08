Pensión del Bienestar 2022: ¿habrá depósito del pago en agosto?

Al confirmar que el saldo está en ceros y aún no se deposita el más reciente pago de la Pensión Bienestar 2022, los beneficiarios o sus auxiliares tienen que acudir a la sucursal de Bansefi más cercana (puede consultarse en este enlace ) y pedirle a un ejecutivo un estado de cuenta para verificar que no se les depositó el último apoyo, descartando así que hayan sido víctimas de algún fraude.

