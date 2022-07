¿Pero qué es esto? Tacos franceses causan polémica en redes sociales

Usuarios en redes sociales no podían creer la existencia de los “tacos franceses”: rectangulares, aplastados, y claro, con papas a la francesa.

Si apenas estás haciendo las paces con los peculiares crispy tacos de Estados Unidos (“literalmente le echan crema a sus tacos”), es probable que la versión francesa del famoso taco mexicano suscite algunas opiniones apasionadas.

Además de la noticia del recién descontinuado “choco taco”, esta semana fue tendencia en redes sociales una imagen que exhibe un menú de “tacos” en Lyon. “Francia, ¿qué has hecho?”, escribió Amelia Lindsey, autora de la publicación original en Twitter.

France what have you done? pic.twitter.com/LecRZUDIl4

— Amelia Lindsey (@Amelia_Lindsey) July 26, 2022