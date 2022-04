Personas que aún no han tenido covid probablemente no tienen amigos, asegura médico coreano

Ma Sang-hyuk, vicepresidente de la Sociedad Coreana de Vacunas, generó una polémica reacción en redes sociales luego de que en su perfil de Facebook sugirió que las personas que todavía no se han contagiado de COVID-19 es porque no tienen amigos.

Un médico surcoreano señaló que las personas que aún no han tenido Covid, es porque quizá no tienen amigos ; su comentario ha provocado polémica en redes sociales.