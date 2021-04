Pide AMLO a ciudadanos de Guerrero y Michoacán no exaltarse tras fallo del TEPJF

“Entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y la violencia, seguir luchando de manera pacífica”, comentó.

“Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana, no es posible, no tiene justificación alguna”, expresó el mandatario.