Pilar Montenegro reaparece en redes sociales y aclara su estado de salud

Debido a su padecimiento, se ha dicho que Pilar Montenegro se encuentra en silla de ruedas, pero fue ella misma la que aclaró su estado de salud en la actualidad: “Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su preocupación, sus mensajes, etc., pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr ¿o trotar? “, escribió Pilar en tono de broma en su Instagram al mismo tiempo de dar a conocer que tomaría unas vacaciones.

