Playas de México lucen abarrotadas pese a pandemia de COVID-19

“Se hacen perifoneos donde invitamos a usar el cubrebocas de manera obligatorio, esto para mitigar el contagio del COVID-19… no ha habido arrestos en sí, por el tema de no usar cubrebocas, se les ha llamado la atención, sí, pero no hemos arrestado a personas”, dijo Hugo Castrejón, alcalde de Santa María Tonameca, Oaxaca.

