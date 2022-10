Pobladores amarran a presunto ladrón a una motocicleta y lo exhiben en caravana

“Una vez más la Policía Nacional hace la recomendación y la sugerencia a toda la comunidad para que no se tome la justicia por mano propia y no se vean inmersos en delitos y hechos punibles como son homicidio, asonada, o lesiones personales”, declaró Carlos Ardila Pérez, comandante de la policía local.

Se presume que los dos jóvenes, de 23 y 24 años, habrían sido entregados a las autoridades. No obstante, la policía local se pronunció al respecto e hizo un llamado a que la gente no tomara la justicia en propia mano.