Podrían decir adiós a los plurinominales.

Cambiar el método de elección de los consejeros del INE, con la propuesta de que sean elegidos por voto popular y no por cuotas de los partidos. Esta reforma forma parte del llamado Plan C y requerirá de cambios constitucionales, lo cual será posible debido a la mayoría obtenida por Morena y aliados en la reciente elección.

