¿Por qué AMLO puso ‘Disculpe el señor’ de Joan Manuel Serrat en la mañanera?

No tendrán ahí la canción de Serrat se llama ‘ Disculpe señor ’; para los jóvenes, no vamos a estar aquí solo contestando preguntas, tenemos que hacer labor también”, mencionó el mandatario mexicano tras ser cuestionado sobre el conflicto en Santa Rita Tlahuapan , cuyos ejidatarios se manifestaron recientemente para exigir el pago de sus terrenos usados en la construcción de la carretera México-Puebla.

