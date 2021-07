¿Por qué la gente no se está vacunando contra el COVID-19?

“Me he encontrado varias personas que se quedan ahí, que no hubo la oportunidad de que les dieran la chance de venir a vacunarse”, Uriel, vecino de Tizayuca, Hidalgo.

En Hidalgo adultos de entre 40 y hasta 59 años de edad no están acudiendo a vacunarse , debido a que no quieren perder un día de trabajo; este rango de edad, según autoridades de salud estatal, es el más rezagado en inmunizarse.

“A veces nosotros hacemos el sondeo por qué no se vacunan, a veces ideas un poquito vagas a las reacciones, que es lo que más le temen. Hay gente que a lo mejor tiene esa mala información de que soy diabético, soy hipertenso, estoy descontrolado y no me vacuno”, informó Edgar Carrera Camacho, Encargado del Centro de Vacunación en Tapachula.