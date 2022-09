¿Por qué la reina Isabel II podía manejar sin licencia de conducir?

La reina Isabel II condujo por primera vez cuando tenía 19 años de edad. Desde entonces, en diversas ocasiones se le vio a bordo de diversos vehículos, pero destaca la particularidad de que no contaba con licencia de conducir.

De acuerdo con las biografías oficiales, la reina comenzó a conducir más por una necesidad que por gusto, ya que durante la Segunda Guerra Mundial formó parte del equipo de mujeres que daban apoyo a los soldados caídos en combate.

Por lo tanto, en 1945 como parte del Servicio Auxiliar de Mujeres tuvo que operar ambulancias y camiones de distintos servicios médicos. Luego, aunque siempre aclaró que no disfrutaba de esta actividad, fue ascendida a Comandante Junior honoraria.

Dado que en la ley británica hay un apartado que excluye al soberano o soberana de las regulaciones que afectan al reglamento de circulación, no fue necesario que Isabel II presentara ningún tipo de documento para conducir desde que tenía 19 años.

Para 2019, la reina decidió dejar el volante en carreteras públicas como una medida de prevención, ya que temía que por su edad pudiera causar un accidente.

Su marido, el Duque de Edimburgo, chocó cuando tenía 97 años contra un vehículo en el que viajaban dos mujeres y un bebé, al conducir cerca de Sandringham.

Desde entonces, tanto él como la reina únicamente tomaban el volante en residencias privadas.

Según las declaraciones de Simon Morgan, un exjefe de seguridad británica a la revista Hello!, la reina Isabel II tampoco usaba el cinturón de seguridad cuando conducía durante ceremonias en las que se encontraría con un gran tumulto de gente, ya que de esta forma podía escapar del vehículo en el que se encontrara en caso de que fuera necesario.

