El mandatario reiteró la necesidad de fortalecer valores culturales, morales y espirituales. Adelantó que los nuevos contenidos de libros de texto gratuitos incluirán materiales didácticos que fomenten el respeto y la protección a los animales y a la naturaleza. “Tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y del amor a los animales, la importancia de la fraternidad. (…) Insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices, que no sólo de pan vive el hombre, que hay que buscar el bienestar material, pero también del alma, por eso tenemos que pensar en el humanismo. (…) Es parte de la concientización que se tiene que ir desarrollando, porque antes no se tenía mucha conciencia sobre la protección de los animales y se tiene que seguir avanzando”, aseveró.

