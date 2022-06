Presidente de Bolivia no asistirá a Cumbre de las Américas a pesar de haber recibido invitación

No obstante, no está descartada la posibilidad de que una delegación boliviana se presenté al encuentro, aunque Alcón precisó que aquello es algo que está sujeto a una decisión de la Cancillería boliviana.

El Gobierno boliviano reiteró este jueves, 2 de junio de 2022, que el presidente del país, Luis Arce , no asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Estados Unidos en rechazo a la “exclusión” de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua señalados por el anfitrión como no democráticos.