“¿Saben quién renta ese hospital? Un cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Ya no digo más, ojalá me comprendan, (…) pero estas cosas no se pueden repetir y repetir porque eso es lo que impedía que nuestro pueblo, sobre todo la gente más humilde, pudiera salir adelante. Nosotros tenemos que hacer valer la justicia, que todos podamos caminar juntos, que nadie se quede atrás (…) y desterrar la corrupción”, explicó.

